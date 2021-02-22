جمال عبد المطلب: السراج “يغار” من نجاح باشاغا في بسط الأمن بطرابلس

ادعى المحلل السياسي جمال عبد المطلب أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج يغار من وزير الداخلية المفوض بالحكومة فتحي باشاغا، بسبب ما سماه بنجاحات باشاغا في بسط الأمن بطرابلس.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه العاصمة طرابلس من الانفلات الأمني وتغول المليشيات وسيطرتها على مناحي الحياة وتهديها لأمن وسلم المواطنين وانتشار عمليات الخطف والقتل على الهوية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد حذرت في وقت سابق من الانفلات الأمني بطرابلس بعد نشوب اشتباكات بين المليشيات الموالية لقوات الوفاق في العاصمة.

وزعم عبد المطلب في تصريح إعلامي أن طرابلس باتت من أكثر المناطق أمنا في ليبيا خاصة منطقة جنزور التي يتواجد فيها باشاغا معتبرا أن السراج يشعر بالغيرة من بزوغ نجم باشاغا في تأمين العاصمة وتطوير وزارة الداخلية والتنسيق مع الغرب خاصة الولايات المتحدة وفرنسا إضافة إلى زيارته إلى مصر.

وأضاف عبد المطلب أن السراج أنشأ جهازا جديدا “جهاز دعم الاستقرار” مؤخرا دون تنسيق مع وزير الدفاع أو وزير الداخلية أو المخابرات، ودعم هذه الجهاز بالأموال رغم عدم أهميته، مبينا أن السراج لم يكن ينوي قتل باشاغا لكن ما فعله كان بدافع الغيرة منه.

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