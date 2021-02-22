منتقدا الوضع الحالي.. شلوف: ليس هناك أي حديث عن برامج الحكومة أو مفاضلة بين الخطط الوزاريةج

أكد رئيس مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، أنه “للأسف كل الحديث الآن عن أسماء الوزراء أو الوكلاء حصص الأقاليم السير الذاتية”.

وقال “شلوف”, في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “لكن ليس هناك حديث مطلقا عن أي برنامج حكومي أو مفاضلة بين خطط وزارية أو برامج تطوير إداري أو خدمي قدمها المرشحين صحبة سيرهم الذاتية”.

وتابع؛ “فقط مئات السير الذاتية مصحوبة بتزكيات من نواب أو من لجنة ال75ا اومقربين من هنا وهناكب بدون تاريخ إنجاز أو معايير تقييم كفاءة أو حتى مقابلات شخصية للمفاضلة والنتيجة تفاؤل غير مبرر لكنه سائد”.

وختم قائلا: “وأتمنى أن يكون في محلهشلوفغير أن الواقع دوما غير الأمنيات مساءكم انتظار وانتظار حتى تطلع شمس الحقيقة وينقشع الغبار”.