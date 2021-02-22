أبو راوي: سرت مؤمنة جيدا وعلى النواب التوحد وترك المناصب والمكاسب المادية

أبدى رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية بالمنطقة الوسطى محمود أبوراوي، توقعاته بأن يكتمل النصاب القانوني اللازم لعقد جلسة صحيحة لمجلس النواب، من أجل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، مشيرا إلى أن مدينة سرت التي تم التوافق على عقد الجلسة بها اختيار مناسب لأنها تتوسط ليبيا وتعتبر همزة وصل بين الشرق والغرب.

وأكد أبوراوي أن سرت مؤمنة بقوات كافية فضلا عن تمتعها بالاستقرار.

وأعرب أبوراوي عن أمنيته أن تكون الحكومة الجديدة خاتمة للمراحل الانتقالية التي عاشتها ليبيا خلال السنوات الماضية، وصولا إلى مرحلة الاستقرار الدائم القائم على التوافق وعدم الإقصاء والتهميش، ومشاركة كل الليبيين في بناء وإدارة دولتهم دون تدخلات خارجية تعمل على التقسيم وتشتيت الليبيين كما حدث في السابق.

وشدد أبو راوي على أن الليبيين قادرين على اختيار من يمثلهم داخليا وخارجيا، مطالبا النواب بالتوحد من أجل مصلحة ليبيا وترك الخلافات والسعي للمناصب والمكاسب المادية، وطي صفحة الماضي والنظر إلى مستقبل الوطن.

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