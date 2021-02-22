كوبيش يؤكد التزام الأمم المتحدة الكامل بخارطة الطريق ويحث الأطراف الليبية على تنفيذها

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، التزام المنظمة الدولية الكامل بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، حاثا الأطراف الليبية على المضي قُدماً في تنفيذها، بحسب بيان للبعثة الأممية صدر مساء اليوم الاثنين.

وأجرى يان كوبيش، خلال الفترة من 14 إلى 21 فبراير الجاري مباحثات في ليبيا مع مجموعة واسعة من الأطراف الليبية تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي شملت قيادة حكومة الوفاق الوطني ومؤسساتها الأمنية وأعضاء المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والقيادة العامة وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» من الطرفين والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى أعضاء السلطة التنفيذية الموقتة الموحدة الجديدة التي انتخبت مؤخراً من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي.

تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في البيان إن مناقشات كوبيش مع الأطراف الليبية «تناولت التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي والخطوات التالية ذات الأولوية»، مشددا على «الحاجة الملحة لعقد جلسة لمجلس النواب للنظر في منح الثقة للحكومة التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف وعملية الانتقال السلس للسلطة، وضرورة ضمان التقدم المطرد نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار».

كما شدد المبعوث الأممي على «أهمية تعزيز الاستعدادات لإجراء الانتخابات الوطنية المقبلة في ديسمبر 2021، والتزام القيادة في ليبيا بتلبية الاحتياجات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية للسكان، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا (كوفيد 19) فضلاً عن تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية».

كوبيش يشدد على أهمية احترام جميع المؤسسات لخارطة الطريق

ورحب المبعوث الأممي بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية المعنية حتى الآن في مختلف المجالات، مشدداً كذلك على «أهمية احترام جميع المؤسسات المعنية لخارطة الطريق ومواصلة العمل على تنفيذها بشكل كامل».

وفي هذا الصدد، نوهت البعثة الأممية إلى أن كوبيش «سيواصل المشاركة، على وجه الخصوص، في دعم الجهود الجارية لالتئام أعضاء مجلس النواب في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 والتي ينبغي التسريع بها». مشيرا أيضاً إلى التقدم في المناقشات بشأن التعيينات في المناصب السيادية.

وأثنى كوبيش، على اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لما قامت به من «عمل يُحتذى في تنفيذ مهمتها»، مشجعا «اللجنة على مواصلة التقدم المطرد واتخاذ المزيد من الخطوات نحو إعادة فتح الطريق الساحلي». كما دعا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك خروج القوات الأجنبية والمرتزقة.

ملتقى الحوار السياسي قوة تحول دون الانقسام

وشدّد كوبيش كذلك، على «الدور الحاسم والشرعي لملتقى الحوار السياسي الليبي كقوة تحول دون الانقسام والجمود وتعمل من أجل وحدة وسيادة ليبيا، بما في ذلك تحقيق إرادة الشعب الليبي الذي يتوق إلى انتخابات ديمقراطية، وسلطة تنفيذية موحدة تنهي سلسلة الإدارات الانتقالية المتكررة». وأيضا «على استمرار دور ومسؤوليات ملتقى الحوار السياسي الليبي وأهمية خارطة الطريق الخاصة به».

وأشار المبعوث الأممي بشكل خاص إلى الدعم واسع النطاق، على الصعيدين الوطني والدولي، لنتائج اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي انتخب السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة الجديدة المكلفة بالسير بالبلاد نحو انتخابات 24 ديسمبر 2021.

وجدد كوبيش في ختام البيان «تأكيد التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا القوي بدعم جهود الشعب الليبي لإعادة توحيد ليبيا وسلطاتها ومؤسساتها واستعادة سيادتها الكاملة بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار والرخاء».

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