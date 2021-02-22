شوبار: ليس هناك ما يثبت أن حادثة الرماية على موكب باشاغا محاولة اغتيال

أكد المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية، محمد شوبار، أن حادثة الرماية على موكب وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، تعبّر عن حجم الفوضى التي تمرّ بها ليبيا بشكل كبير.

وأشار شوبار، في تصريحات صحفية، إلى أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة ما يثبت أن هناك حادثة اغتيال، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة بأوامر من وزارة العدل على رأسها نيابة شمال طرابلس، لتبدأ التحقيق في الحادثة.

وأوضح، أنه ليس هناك ما يثبت أن الحادثة اغتيال لأسباب عدة منها: أن رتل باشاغا يحوي أكثر من 60 سيارة، من البديهي؛ لا تستطيع سيارة واحدة مواجهة كل هذه السيارات المصفحة، مشيرا إلى أن المعلومات الأولية حول هذا الحادثة تؤكد وجود خطأ، وهذا الخطأ يجب إصلاحه من قبل باشاغا.

ولفت إلى أن هناك ملابسات في الحادثة تدعو إلى التساؤل، خاصةً ونحن على أبواب تشكيل حكومة وحدة وطنية ينتظرها كلّ الليبيين.

وعبر شوبار عن اعتقاده، أنه ليس من صالح الجميع تناول هذه الحادثة بطريقة بعيدة عن الواقعية، مشددا على أنه يجب ترك الأمر للتحقيقات للكشف عن الحقيقة.

وتابع شوبار أن هذه الأحداث ستكون لها عواقب سلبية بشكل كبير على مسألة تشكيل الحكومة، وأيضًا مسألة اعتمادها التي تمثل تحدياتٍ كبيرة.

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