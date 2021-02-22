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كيف نُفرّق بين أعراض حساسية الربيع وكورونا؟

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الحساسية والربو إمكانية التفريق بين أعراض حساسية الربيع وفيروس كورونا.

وقالت إنّ الإصابة بكورونا يصاحبها أعراض أخرى كالحمى، آلام الأطراف، المفاصل، بالإضافة إلى فقدان حاستي الشم والذوق، في حين يعاني مرضى الحساسية من حساسية تجاه حبوب اللقاح.

ودعت الرابطة الألمانية مرضى الحساسية لمراجعة الأطباء واستشارتهم من أجل تحضير الأدوية واستخدامها في الوقت المناسب.

وأوضحت الرابطة أنّ الأدوية تساعد في تخفيض احتمال إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لأنّها تخفف من الحساسية، وطلبت منهم الالتزام بالإجراءات الوقائية في حال فشلت الأدوية في الحد من الحساسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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