افتتاح معرض للكتاب في ترهونة تحت شعار “أمة إقرأ تقراً”

شهدت مدينة ترهونة افتتاح معرض الكتاب الأول بإشراف جامعة المعالي الأهلية للعلوم الإنسانية والتطبيقية تحت شعار “أمة إقرأ تقراً”.

وشهد حفل الافتتاح إقامة أصبوحة شعرية من تقديم الشاعرين خالد درويش، والشاعر أكرم اليسير، بالإضافة لتقديم الفنانة الأردنية هاجر الطيار لوحات إبداعية تعبيرية من خلال الرسم بالحجارة بعنوان حكايات الحجر.

ويشارك في المعرض الذي يقام برعاية شركة ليبيا للاتصالات والتقنية والمؤسسة الوطنية للنفط، وشركة المعالي للخدمات التعليمية، واتحاد الجامعات الدولي، العديد من دور عرض الكتب من مختلف أنحاء ليبيا كدار علاء الدين من درنة، مكتبة أويا من زليتن، مكتبة التقدم من صبراتة، مكتبة المعالي التابعة للجامعة، ومكتبة الوليد من العاصمة طرابلس.

يذكر أنّ المعرض سيستمر لمدة 5 أيام وسيشهد العديد من الأنشطة الثقافية الأخرى، أبرزها الخيمة التراثية التي تدل على تراث ترهونة بشكل خاص والتراث الليبي بشكل عام.

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