متعاطي في طرابلس يرمي جاره من الطابق الثاني بعد أن رفض إعطاءه مفتاح سيارته

أخبار ليبيا24

كشفت مديرية أمن طرابلس أن مركز شرطة أبو سليم تمكن من ضبط أحد المتهمين في قضية رمي مواطن من شرفة شقته في الطابق الثاني في منطقة أبو سليم.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس أن المجني عليه تعرض للرمي من شرفة شقته الكائنة بالطابق الثاني بمنطقة أبو سليم من قبل جاره بعد أن رفض إعطاءه مفتاح سيارته.

وأشارت المديرية إلى أن المجني عليه كان جالسا في سيارته يتصفح في هاتفه الخلوي عندما اقترب منه أحد المتهمين طالبا منه إعطائه سياراته ليقوم بالتنزه بها هو وابن أخته ، فقام برفض طلبهما خصوصا و أن مظاهر السكر كانت واضحة عليهما.

وأفادت مديرية أمن طرابلس أن المجني عليه أقفل سيارته و حاول الدخول للعمارة ليتعرض إليه أحد المتهمين فقام المجني عليه بإزاحته من أمامه دفعا، و صعد لشقته هاربا منهما و لكن أحدهما لحق به و دخل عنوة لمنزله و تشاجرا حتى وصلا للشرفة ليقذف به خارجها.

وأفادت مديرية أمن طرابلس أن المجني عليه أصيب إصابات بليغة حيث كسرت ساقيه و لاذا المتهمين بالفرار حينها، واليوم التالي تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة أبو سليم بأنه تم رصد أحدهما و إلقاء القبض عليه و اتخذت بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة.