«الوطنية للنفط» تناقش مع عميد مصراتة تأمين خطوط نقل الغاز بالمدينة

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الاثنين، بعميد بلدية مصراتة محمود السقوطري، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون المشترك لـ«حلحلة مشكلة التعدّي على خطوط نقل الغاز الممتدة على طول الساحل وداخل حدود البلدية».

وحذر صنع الله في الاجتماع، من «المخاطر التي قد تنجم عن البناء العشوائي وغير القانوني على مسارات هذه الخطوط»، مشيرا إلى أن «وضع حل لهذه التعديات يشكل أهمية قصوى لدى المؤسسة لما تشكله هذه التعديات من خطورة على سلامة الناس قبل أي شيء آخر»، وفق بيان نشرته المؤسسة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى «المساعدات التي من الممكن أن تقدمها المؤسسة الوطنية للنفط، للوفاء بالاحتياجات الملحّة للبلدية خاصة في مجالي الخدمات والصحة، ووفقاً للإمكانيات المتاحة في الوقت الراهن».

كما ناقش المشاركون «إمكانية مساهمة المؤسسة في البنية الأساسية للمنطقة الحرة وتوفير مصادر إمداد الغاز وفق الاحتياجات المستقبلية لتلك المنطقة الحرة، بالإضافة إلى مقترح بإدخال الطاقات المتجددة النظيفة في بعض المناطق داخل البلدية وما تشكله مثل هذه المشاريع من مردود اقتصادي كبير وتوفير للمبالغ الضخمة التي تصرف على المحروقات لتوفير الطاقة الكهربائية»، بحسب البيان نفسه.

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