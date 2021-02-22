المصلي لـ218: الأهلي بنغازي استحق التأهل.. ووجهتي القادمة تدريبية

استضاف برنامج Game الذي يُبث عبر قناة 218 مساء الإثنين، في تمام الساعة العاشرة، النجم الدولي السابق أحمد المصلي للحديث عن تأهل النادي الأهلي بنغازي لدور المجموعات في الكونفدرالية على حساب “موتيما بيمبي” الكونغولي بركلات الترجيح، في المباراة التي استضافها ملعب الشهداء في كينشاسا الكونغولية.

قال نجم الأهلي بنغازي السابق أحمد المصلي: إن الفريق استحق عن جدارة واستحقاق التأهل لدور المجموعات؛ لما يمتلكه من إمكانيات بشرية جيدة، كذلك إدارة النادي التي عملت على توفير أساسيات النجاح.

وأضاف المصلي أن الأهلي قادر على المنافسة في الكونفدرالية والوصول إلى المباراة النهائية، كذلك يملك القدرة على تحقيق لقب الدوري الممتاز في نسخة هذا العام.

تحدث المصلي أيضاً عن خيارات الأهلي في المرحلة القادمة قائلاً إن المهاجم اليافع طه الشريف الذي كان وراء إحراز هدف التعادل في مباراة “موتيما”، يستحق اللعب أساسياً بجانب المحترف إبراهيما واتارا، كما يرى المصلي أن الحارس عبدالجواد رزق يستحق الانتظام في اللعب أساسياً رفقة الأهلي.

كما أثنى المصلي على مستوى الحارس مراد الوحيشي واعتبره يُمثّل مستقبل الكرة الليبية في السنوات القادمة.

كشف المصلي في حواره مع 218 أنه اتجه لمجال التدريب ويستعد لافتتاح أكاديميته الخاصة بتدريب اللاعبين الناشئين بالتعاون مع اللاعب الدولي السابق.

وأعرب المصلي عن نيته في خدمة الكرة الليبية، وعلى وجه الخصوص النادي الأهلي بنغازي الذي يدين له بالفضل كثيرا في مسيرته الرياضية.

وأضاف المصلي أن كافة إمكانيات الأكاديمية تُسخّر لخدمة النادي الأهلي بنغازي بالتعاون مع إدارته.

قال اللاعب الدولي السابق إنه قد يُدرب النادي الأهلي بنغازي مستقبلا، لكن ذلك لن يحدث حتى يرى نفسه قادراً على فعل ذلك.

المصلي ذكر أيضا أنه بطبيعته لا يحب الاقتراب من أي مكان يحبه بصدق، لكن يرغب بأي طريقة ممكنة خدمة الأهلي في المستقبل، وبحسب ما أشار فإن قيادة الأهلي قد تصبح واقعاً في المستقبل القريب.

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