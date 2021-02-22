«الوطنية لحقوق الإنسان»: عثمان الورفلي هو الممثل الوحيد للمنطقة الشرقية 

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تنويهًا بأن المكلف برئاسة مكتب اللجنة بالمنطقة الشرقية، هو عثمان سيف الدين الورفلي، مؤكدة على أنه “لايوجد ممثل آخر لمكتب اللجنة”.

وأوضحت اللجنة في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تلفت الإنتباه إلى أن مكتب الإعلام والاتصال باللجنة هو الجهة الوحيدة المختصة بإصدار البيانات والتقارير ونشر التصريحات الإعلامية لمسؤولي اللجنة”.

كما أوضحت أن المكتب هو المعنى بالتواصل والتنسيق مع مختلف وسائل الإعلام، وما يتم نشره من محتويات وتقارير وبيانات وتصريحات إعلامية وصحفية خاصة باللجنة يكون فقط عبر الصفحة الرسمية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ولا يعتد بغير ما ينشر عبر الصفحة الرسمية”.