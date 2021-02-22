البعثة الأممية: كوبيتش يواصل مباحثاته مع الجهات الفاعلة الليبية والدولية

واصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اجتماعاته ومكالماته الهاتفية مع مسؤولين ليبيين ودوليين.

وقال بيان صادر عن البعثة الأممية “بالأمس، 21 شباط/ فبراير، اتصل المبعوث الخاص كوبيش بوزير الداخلية، فتحي باشاغا، معرباً عن قلقه البالغ بشأن الحادث الأمنيالخطير الذي استهدف موكبه. وأشار المبعوث الخاص إلى أن مثل هذه الأعمال المتهورة قد تشكل تهديداً للاستقرار والأمن ويمكن أن تعرقل العملية السياسية والجهود الأخرى الرامية إلى دعم ليبيا وشعبها. ودعا المبعوث الخاص كوبيش إلى إجراء تحقيق كامل وسريع وشفاف في هذا الحادث الذي يثبت مرة أخرى أهمية أن تبقى جميع الأسلحة في أيدي السلطات الشرعية فقط”.

وأضاف البيان أنه “في إطار تحركاته لحشد الدعم الدولي للجهود الجارية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها لتعزيز تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وقراراته، أجرى المبعوث الخاص محادثة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي، إيفاريست بارتولو، وتباحث مع رئيس اللجنة الأمنية المصرية المعنية بليبيا، ومع سفراء فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنرويج في ليبيا، وكذلك مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بالإضافة إلى مندوب استونيا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وكذلك مندوب ليبيا الدائم في نيويورك طاهر السنّي”.