كوبيش يؤكد التزام الأمم المتحدة بتنفيذ الانتخابات في ديسمبر القادم

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، اليوم الاثنين، التزام الأمم المتحدة الكامل بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وحث الأطراف الليبية على المضي قدماً في تنفيذها.

وذكرت البعثة الأممية في بيان لها، أن كوبيش أجرى خلال الفترة من 14 إلى 21 فبراير مباحثات مع مجموعة واسعة من الأطراف الليبية، شملت قيادة حكومة الوفاق غير المعتمدة، وأعضاء مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والجيش وأعضاء اللجنة العسكرية (5+5) والمفوضية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى أعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة الجديدة التي تم انتخابها مؤخراً.

وأوضحت البعثة، أن المناقشات تناولت التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، والخطوات التالية ذات الأولوية، ولا سيما الحاجة الملحة لعقد جلسة لمجلس النواب للنظر في منح الثقة للحكومة.

وأضافت البعثة، أن المناقشات تناولت أيضا ضرورة ضمان التقدم المطرد نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأهمية تعزيز الاستعدادات لإجراء الانتخابات الوطنية المقبلة، في ديسمبر 2021، والتزام القيادة في ليبيا بتلبية الاحتياجات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية للسكان، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا، فضلاً عن تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

وأكدت البعثة، أن كوبيش رحب بالتقدم الذي أحرزته الأطراف الليبية المعنية حتى الآن في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية احترام جميع المؤسسات المعنية لخارطة الطريق ومواصلة العمل على تنفيذها بشكل كامل.

ونوهت البعثة، إلى أن كوبيش سيواصل المشاركة، على وجه الخصوص، في دعم الجهود الجارية لالتئام أعضاء مجلس النواب في أسرع وقت ممكن، فضلاً عن دعم الجهود الرامية إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 والتي ينبغي التسريع بها.

وجدد كوبيش التأكيد على التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا القوي بدعم جهود الشعب الليبي لإعادة توحيد ليبيا وسلطاتها ومؤسساتها واستعادة سيادتها الكاملة بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار والرخاء.

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