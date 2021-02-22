مصدر: الحكومة الجديدة يتوقع تشكيلها قبل الآجال المحددة وفق خارطة الطريق

نقلت وسائل إعلام عن مصدر ليبي مطلع قوله إن مشاورات تشكيل الحكومة الليبية تسير بنسق حثيث وسط توقعات باستكمال التشكيلة الحكومية قبل الآجال المحددة، وفقا لخريطة طريق الأمم المتحدة، والمتمثلة في الـ 27 من فبراير الحالي، موضحا أن ملامح التشكيلة الحكومية ستتضح في الأيام المقبلة بعد أن قطع عبد الحميد دبيبة شوطا مهما في ضبط أغلب المناصب الوزارية.

وشدد المصدر أنّ هناك إجماعا من مختلف الأطراف الليبية على ضرورة إنجاح هذه المرحلة واستكمال مسار إرساء الحل السياسي السلمي إلى آخر المطاف، وسط ضغوط من المجتمع الدولي لإلزام الليبيين بالتوصل إلى التوافقات اللازمة لتشكيل الحكومة ولضمان نيلها ثقة البرلمان.

واعتبر المصدر أنّ هذه التحركات التي يقوم بها دبيبة والمنفي بين مختلف المدن والأقاليم الليبية تعكس رغبة في الالتزام بما نصت عليه خارطة الطريق التي ضبطتها بعثة الأمم المتحدة من أجل التعجيل بتشكيل الحكومة الليبية بحلول يوم الـ27 من فبراير وضمان عقد جلسة للبرلمان لمنحها الثقة في آجال لا تتجاوز الـ 19 من مارس المقبل.

وأكد المصدر أنّ العقبة القائمة حاليا تتمثل في ضرورة توفير النصاب اللازم لعقد جلسة منح الثقة التي ستجري على الأرجح بمدينة سرت.

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