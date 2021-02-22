كوبيش يجري اتصالات بالأطراف المعنية بالأزمة الليبية لدعم تنفيذ خارطة الطريق

أعلنت البعثة الأممية، الاثنين، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، واصل اجتماعاته ومكالماته الهاتفية مع مسؤولين ليبيين ودوليين.

وأوضحت البعثة، في بيان لها، أن كوبيش أجرى محادثة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي، إيفاريست بارتولو، وتباحث أيضا مع رئيس اللجنة الأمنية المصرية المعنية بليبيا، ومع سفراء فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنرويج في ليبيا، وكذلك مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بالإضافة إلى مندوب استونيا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك وكذلك مندوب ليبيا الدائم في نيويورك طاهر السنّي.

وذكرت البعثة، أن المحادثات التي أجراها كوبيش تأتي في إطار تحركاته لحشد الدعم الدولي للجهود الجارية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها لتعزيز تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وقراراته.

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