«السني»: ناقشت مع «كوبيش» تحديات السلطة الجديدة ومساعيها لإنجاز التشكيل الحكومي 

قال طاهر السني سفير حكومة السراج، لدى الأمم المتحدة، إنه بحث مع المبعوث الأممي يان كوبيش، نتائج زياراته الأخيرة ولقاءاته مع قيادات ونخب ليبيا.

وقال «السني» في تغريدة له عبر حسابه على فيسبوك، إنه أجري “لقاء ظهر اليوم مع المبعوث الخاص للأمين العام يان كوبيش، حيث تم استعراض نتائج زياراته الأخيرة ولقاءاته مع عدة قيادات ونخب في ليبيا، كما تم نقاش جهود السلطة التنفيذية الجديدة ومساعيها لإنجاز التشكيل الحكومي والتحديات المصاحبة لذلك”.

وأردف أن خلال اللقاء “ناقش آخر أعمال اللجان القانونية والدستورية في إطار خارطة الطريق التي تفضي للانتخابات العامة في 24-12 القادم”.

وأوضح «السني» أن اللقاء تناول “الحديث عن المواقف الدولية والإقليمية من التطورات الأخيرة وبالأخص دور مجلس الأمن والأمم المتحدة في دعم الاستحقاقات المتفق عليها في منتدى الحوار السياسي الليبي”.