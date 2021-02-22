كوبيتش يعبر لباشاغا عن قلقه إزاء محاولة اغتياله

أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش اتصالا هاتفيا بوزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا.

وقالت البعثة الأممية في بيان إن كوبيتش أعرب لباشاغا عن قلقه البالغ بشأن الحادث الأمني الخطير الذي استهدف موكبه.

وأشار المبعوث الخاص إلى أن مثل هذه الأعمال المتهورة قد تشكل تهديداً للاستقرار والأمن ويمكن أن تعرقل العملية السياسية والجهود الأخرى الرامية إلى دعم ليبيا وشعبها.

ودعا كوبيش إلى إجراء تحقيق كامل وسريع وشفاف في هذا الحادث الذي يثبت مرة أخرى أهمية أن تبقى جميع الأسلحة في أيدي السلطات الشرعية فقط.