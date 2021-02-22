المجلس الرئاسي مهنئا «أهلي بنغازي»: أجعلوا الرياضة سبيلا للتآلف والتعاضد ونبذ الفرقة

قدم المجلس الرئاسي المنتخب، برئاسة الدكتور محمد المنفي، التهنئة لنادي الأهلي بنغازي، على الفوز والتأهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووجه المجلس الرئاسي الجديد، خطاب تهنئة إلى رئيس الجمعية العمومية لنادي الأهلي بنغازي، قال فيها:” يتقدم رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي المنتخب بخالص التهاني والتبريكات الحارة إلى نادي الأهلي بنغازي؛ وذلك لفوزه المستحق على نادي موتيما بومبي الكونغولي في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية وانتزاعه الفوز في قلب أفريقيا”.

وأضاف الخطاب:” يبارك المجلس الرئاسي المنتخب، هذا الفوز المستحق ويتمنى التوفيق لكل الأندية في كافة المحافل الرياضية”.

وأكد أن ما قام به نادي الأهلي بنغازي لا يكمن في حجم الإنجاز بقدر ما هو رسالة لكل شبابنا وأنديتنا بأن تحقيق الفوز ليس مستحيلا لأبناء هذا الوطن الحبيب.

ودعا المجلس، كافة الأندية والشباب الليبي، لنبذ الفرقة وإلى التآزر وجعل الرياضة سبيلا للتآلف والتعاضد والمساهمة في بناء الدولة التي ننشدها جميعا، متابعا:” سوف نسعى جاهدين بمتابعة أعمال الوزارات الخاصة بالشباب والرياضة ونوصي بدعمها تأكيدا على أهمية الرياضة في خلق الأجواء الإيجابية والمناخ الملائم للتواصل بين كافة مناطق بلادنا الحبيبة وتحقيق رسالتها السامية”.