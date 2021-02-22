إنقاذ “156” مهاجراً غير قانوني في الكفرة من سجن سري

شهدت مدينة الكفرة -في أقصى الجنوب الشرقي الليبي- عملية تحرير وإنقاذ ما لا يقل عن “156” مهاجراً غير قانوني ينتمون إلى جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا محتجزين في منزل يستخدمه مهربو البشر في مدينة الكفرة سجناً للمهاجرين.

وأشارت التحقيقات مع أحد المهاجرين تمكن من الفرار من السجن السري في وقت سابق إلى حدوث عمليات التعذيب الممنهج للمهاجرين تمت داخل المنزل .. وكان من بين المفرج عنهم “15” إمرأة و “5” أطفال.

وأفادت المصادر إلى أن قوات الأمن داهمت يوم الأحد الماضي السجن السري وتم القبض على ما لا يقل عن “6” من المهربين كما تم تزويد المهاجرين الذين تم إنقاذهم بالطعام والملابس والبطانيات في مركز للاجئن، فيما أوضح المصدر أن المهاجرين المحتجزين من جاءوا من دول الصومال وإريتريا والسودان.

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