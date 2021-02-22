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الكاسح: ادعاء تعرض باشاغا لعملية اغتيال محاولة للتملص من قتل الهنقاري

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رأى المحلل العسكري عبد المجيد الكاسح، أن ما حدث مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا حادث عرضي يتكرر باستمرار في العاصمة طرابلس، خصوصا أن السيارة التي قيل إنها هاجمت موكب الوزير كانت سيارة وحيدة.

وأضاف أن إعلان داخلية حكومة الوفاق عن أن الواقعة هي عملية اغتيال، محاولة للتملص من قتل العنصر التابع لجهاز دعم الاستقرار “رمضان الهنقاري”، الذي يعود بأصوله إلى مدينة الزاوية، ذات الثقل في غربي طرابلس، وينتمي لها مسلحون كثيرون، منهم عناصر متشددة مثل أبو عبيدة وغيره.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.

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