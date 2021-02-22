القبض على مهاجر ليبي في فرنسا اغتصب شابة في حديقة عامة

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على مهاجر ليبي اغتصب شابة في حديقة “موسونفيل” في “بيغليس”، مساء يوم السبت الماضي بعد أن هددها بسكين كان يحمله السكين، فيما نبه شهود عيان، الشرطة واعتقلت المشتبه به بعد دقائق قليلة من الجريمة.

وأشار مصدر إلى أن المهاجر الليبي -البالغ من العمر 31 عاماً- بدأ أولاً بتهديد النساء في “الترام”، فحذر الركاب الشرطة -قبل الواقعة- في المحطة بالقرب من المنتزه ، مع ذلك نزل المعني من القطار وعبر القضبان لمهاجمة الضحية، ليتصل الشهود بالشرطة مرة أثانية عندما رأوا امرأة شابة تُجر بالقوة إلى داخل الحديقة.

وقاوم الجاني الشرطة بعنف أثناء نقله إلى مركز الشرطة، بعد أن عثروا عليه مختبئاً داخل شجرة فيما اكتشف المحققون مجموعة من السكاكين في الجوار خمنوا بأن المشتبه به تخلص منها لحظات قبل اعتقاله .

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