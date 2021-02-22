بوخشيم: باشاغا سيعمل على الدفع بمسلحي مصراتة لفرض واقع مختلف بطرابلس

قال المحلل السياسي صالح بوخشيم، إن سيناريو محاولة الاغتيال سيتكرر مستقبلا، وستكون هناك عمليات أخرى من قبل القوات التابعة لوزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.

وأضاف بوخشيم أن هذه الحوادث تأتي كرد فعل على اقتحام مواقع باشاغا، وانتشار مسلحي الزاوية في أكثر من موقع في طرابلس.

وبين أنه سيكون رد باشاغا، الدفع بكل مسلحي مصراتة إلى العاصمة طرابلس؛ لفرض واقع مختلف، يناوئ المسار السياسي الجديد إن لم يضمن باشاغا مكانا فيه، وفق ما ذهب إليه.

ولفت بوخشيم إلى أن باشاغا يدرك بأنه إن لم يتحرك هذه الأيام بقوة في طرابلس، فسيكون بلا شك خارج حسابات السلطة التنفيذية الجديدة، لذلك يحاول اختلاق مشاكل، يكون في النهاية هو البطل الذي يقضي عليها.

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