قنيدي: صالح يصر على تعطيل عمل مجلس النواب وسنبحث إمكانية سحب الثقة منه

قال عضو مجلس النواب سالم قنيدي إنه سيتم عقد جلسة تشاورية مع النائبين الأول فوزي النويري والثاني أحمد حومة، لبحث تحديد الموعد والمدينة المناسبة لعقد جلسة مكتملة النصاب.

وأضاف أن الجلسة القادمة ستناقش منح الثقة للحكومة والاستحقاقات الأخرى المُناطة بالمجلس، كتغيير رئاسة المجلس وبحث الاستحقاق الدستوري.

واتهم قنيدي عقيلة صالح بالإصرار على تعطيل عمل مجلس النواب، مبينا أنه سيتم بحث إمكانية سحب الثقة منه في الجلسات القادمة لأن القانون ينص على جواز تغيير الرئيس في حال تعطيله المجلس.

وأشار إلى أن النواب لا يعارضون عقد جلسة في سرت لكن لجنة 5+5 العسكرية أبلغتنا بعدم إمكانية ذلك من الناحية اللوجستية لعدم قدرة الطائرات على الهبوط فيها.

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