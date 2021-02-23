«المنفي» يشارك في احتفالية خاصة بالذكرى الـ 17 لـ«ثورة فبراير» بطرابلس

شارك رئيس المجلس الرئاسي المنتخب الدكتور محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي وموسي الكوني، في احتفالية نظمها مكتب دعم السياسات العامة في قصر الخلد بطرابلس بمناسبة الذكري العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير.

وبحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي، فإن الاحتفال حضره خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، ونواب عن المجلس الرئاسي الحالي، أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان.

كما حضر الاحتفال، أيضا وزير الدفاع بحكومة الوفاق الدكتور صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، والعديد من الشخصيات السياسية والمسؤولين في الدولة الليبية.