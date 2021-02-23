بلدية طبرق تحدد الأسبوع المقبل لاستخراج جوازات السفر

أعلنت بلدية طبرق للمواطنين بأن مكتب جوازات طبرق سيشرع في فتح أبوابه للتصوير واستخرج الجوازات ، بدايةً من الأسبوع المقبل بواقع 400 مواطن إسبوعياً والأولوية لأصحاب التقارير الطبية المعتمدة.

وحددت البلدية في إعلانها العمل على الجوازات لمدة “4” أيام من كل أسبوع وبتصوير 100 مواطن في كل يوم من الأيام الأربعة .. وبعد الإنتهاء من تصوير المرضى سيتم تصوير بقية المواطنين .

وطالبت البلدية في اختتام إعلانها من المواطنين التعاون وعدم التزاحم، خاصةً وان عملية التصوير ستتم من خلال القوائم التي ستعلق داخل مكتب الجوازات وطمئنت الجميع أن المنظومة متوفرة وستسير الأمور على خير ما يرام .

كما عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق “فرج بوالخطابية” اجتماعاً أمنياً مع مدير الأمن العميد خالد البسطة وبحضور الأمن الداخلي والجوازات والدعم المركزي والحرس البلدي والإدارة العامة للبحث الجنائي والمنظومة الأمنية، لمناقشة تقديم الدعم اللازم لتوفير الأمن لفرع جوازات طبرق الأسبوع المقبل في بداية التصوير .. كما ناقش الحضور القضايا الأمنية التي تخص الشارع وتنظيم المرور وغيرها من القضايا التي تخص البلدية.

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