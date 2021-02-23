احتجاجات لخريجي كليات النفط في بلدية الجفرة للمطالبة بتعيينهم

تظاهر أكثر من 30 شابا من خريجي كللية النفط بالجامعات الليبية للمطالبة بإيجاد وظائف لهم في تخصصاتهم.

وطالب المحتجون الذين ينتمون إلى كل من ودان، وزلة، وسوكنة في بيان لهم سلموه إلى رئيس المجلس التسييري للجفرة عبدالله الشيخ، طالبوا المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسها بالنظر في أوضاعهم، خاصةً العاطلين عن العمل منذ العام 2012.

وأشار المحتجون إلى أنّهم يحملون شهادات في جميع التخصصات تؤهلهم للعمل في الشركات، الحقول، والموانئ النفطية التابعة للمؤسسة.

من جانبه رد رئيس المجلس التسييري في الجفرة على المتظاهرين، وقال إنّه سيتواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط، وسيوجه مراسلات بهذا الخصوص والتأكيد على ضرورة منح شباب الجفرة فرصاً كبيرة في التوظيف.

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