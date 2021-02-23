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مصراتة.. احتفالية في الدافنية وافتتاح “3” مقار

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أحي الفرع البلدي الدافنية إحدى ضواحي مدينة مصراتة احتفالية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير.. وتزامناً مع هذا المحفل وابتهاجاً بالمناسبة تم افتتاح مبنى الفرع البلدي الدافنية، ومبنى المركز الثقافي، وقسم الجوازات بالفرع البلدي.

حضر الاحتفالية أعضاء المجلس البلدي مصراتة، ووكيل الديوان بالبلدية، ورئيس الهيئة العامة للثقافة، ورؤساء الفروع البلدية وشخصيات وقيادات عسكرية وأمنية، بمشاركة فوج الكشافة والمرشدات، ونادي الدافنية للفروسية، ومجلس الحكماء والأعيان بالبلدية، فيما شهد المحفل كلمات عدة بالمناسبة، ومنح خلاله عددا من شهادات الشكر والتكريم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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