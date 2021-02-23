مصراتة.. احتفالية في الدافنية وافتتاح “3” مقار

أحي الفرع البلدي الدافنية إحدى ضواحي مدينة مصراتة احتفالية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير.. وتزامناً مع هذا المحفل وابتهاجاً بالمناسبة تم افتتاح مبنى الفرع البلدي الدافنية، ومبنى المركز الثقافي، وقسم الجوازات بالفرع البلدي.

حضر الاحتفالية أعضاء المجلس البلدي مصراتة، ووكيل الديوان بالبلدية، ورئيس الهيئة العامة للثقافة، ورؤساء الفروع البلدية وشخصيات وقيادات عسكرية وأمنية، بمشاركة فوج الكشافة والمرشدات، ونادي الدافنية للفروسية، ومجلس الحكماء والأعيان بالبلدية، فيما شهد المحفل كلمات عدة بالمناسبة، ومنح خلاله عددا من شهادات الشكر والتكريم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية