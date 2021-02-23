إنقاذ 156 محتجزا لدى 6 من مهربي البشر في الكفرة

أعلنت مديرية أمن الكفرة إلقائها القبض على 6 من مهربي البشر في المدينة وإنقاذها 156 محتجزا لديهم.

وبينت المديرية في منشور لها عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أنها تمكنت في يوم الثلاثاء الموافق 16 من الشهر الجاري، من القبض على 6 أشخاص من مهربي البشر بالمدينة، وأنقذت 156 شخصاً من جنسيات مختلفة كانوا محتجزين لديهم.

وأضافت أنه ورد بلاغ إلى مركز الإيواء والترحيل بالكفرة من شخص أجنبي الجنسية تعرض للتعذيب في أحد السجون السرية التي يقيمها المهربين، وبعد أخذ المعلومات منه تمت مداهمة المكان.

وأضافت أنه تم تسليم المحتجزين الـــ156 منهم 15 امرأة و5 أطفال إلى مركز إيواء الكفرة.

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