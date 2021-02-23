ندوة حول السجل القومي الليبي كحلول رائدة في تفعيل الإدارة الحكومية الإلكترونية الجديدة في ليبيا

بنغازي 23 فبراير 2021 (وال)- تعقد بمدينة بنغازي، ندوة علمية حول السجل القومي الليبي كحلول رائدة في تفعيل الإدارة الحكومية الإلكترونية الجديدة بليبيا، ضمن إطار الشراكة بين السجل الليبي القومي ومركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي.

هذا وستقام الندوة في 27 فبراير الحالي، بمقر وزارة الاقتصاد في بنغازي، لمناقشة كل ما يتعلق بمجال الحكومة الرقمية، وتبادل الخبرات، والبدء في التعاون حول الأنشطة المشتركة بين المدن الليبية.

وقال مدير إدارة المراجعة بإدارة السجل القومي الليبي الدكتور عزيزة الطبولي، إن الندوة سترتكز على اتجاهات تطوير الحكومة الإلكترونية في كل المدن الليبية، واستخدامات التكنولوجية الرقمية في الجهود الوطنية ولم الشمل، إلى جانب مناقشة موضوعات هامة لأوراق بحثية عن السياسات اللازمة، لتعزيز التحول نحو الحكومة الرقمية في المدن الليبية. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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