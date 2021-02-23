توخيل: باريس سان جيرمان حاول التعاقد مع سواريز لكنه فضل أتليتكو مدريد

كشف الألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، عن أن ناديه السابق باريس سان جيرمان حاول التعاقد مع الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، في الصيف الماضي، بعد قرار برشلونة الاستغناء عنه، لكن اللاعب فضّل البقاء في إسبانيا والانتقال لأتلتيكو.

وأضاف توخيل أنه كان هناك احتمال أن يغادر سواريز برشلونة، واهتم باريس سان جيرمان بالتعاقد معه كونه أحد أفضل المهاجمين في العالم.

وأضاف: “حاولنا، لكنه فضل البقاء في إسبانيا والتوقيع لأتلتيكو، سواريز مهاجم بالفطرة، لديه تلك الجودة التي يتمتع بها المهاجمون الكبار، يريد دائمًا إظهار رغبته في التسجيل والتسجيل والتسجيل، نحن (تشيلسي) نعرف مدى خطورته، وسنحاول إيقافه”.

ويقدم سواريز موسمًا رائعًا مع أتلتيكو مدريد حتى الآن، حيث يحتل صدارة هدافي الليجا برصيد 16 هدفًا، بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

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