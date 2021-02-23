منظمة الصحة العالمية تتابع وضع مرضى الأورام سرت‎

توجهت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا الزابيث هوف إلى مركز سرت لعلاج الأورام وتعرفت على إمكانيات المكان المخصص لمتابعة مرضى السرطان بالمنطقة الوسطى الذين ترتفع أعدادهم بمؤشرات تدعو للقلق.

تجولت هوف مع مدير المركز د.خليفة السيوي وزملائه من العناصر الطبية والطبية المساعدة وعلمت من خلالهم بالإحصائيات الدقيقة الصورة القاتمة التي يعيشها الـ 393 مريضا ومريضة والمرشحة اعدادهم للازدياد دون معرفة الاسباب.

خلال هذه الزيارة لم تخف هوف إعجابها بما رأته من مستوى الخدمة الطبية التي يتيحها المركز الوليد في سرت التي تجرعت كؤوس المرارة وذاقت الويلات وسمتها الامم المتحدة المدينة المنكوبة أكثر من مرة.

ما يهم مرضى السرطان هو ما وعدت به هوف في ختام زيارتها من انها ستكون المتحدث الرسمي لما يقاسونه وفي احاطتها المقبلة ستحث الدول المانحة على ضرورة التحرك بجدية لدعم ومساندة مركز سرت لعلاج الأورام والاستجابة لمتطلباته الملحة من توفير المعدات والمستلزمات الطبية وتدريب الطاقة البشرية العاملة به .. فضلا عن عمل دراسات ميدانية تقيس نسب التلوث وتتقصى اسباب وخلفيات هذا الانتشار لمرض السرطان وفق النطاق الجغرافي لمدينة سرت.