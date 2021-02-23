اجتماع تقابلي في مصراتة بحث مواجهة قطاع التعليم لجائحة كورونا

شهد مقر مراقبة التعليم مصراتة عقد اجتماع لمسيري قطاع التعليم وممثلين للمجلس البلدي، خُصص لمناقشة متعلقات سير العملية التعليمية على مستوى بلدية مصراتة بكل محلاتها وفروعها، منها استعراض آليات تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا داخل المؤسسات التعليمية ومدى إمكانية تقديم الدعم اللازم لمكافحة الوباء بالمراقبة.

ضم الاجتماع أعضاء من المجلس البلدي، ” ومراقب التعليم بالبلدية ورئيس مصلحة التفتيش التربوي ومديري مكاتب التعليم الثانوي والأساسي ومدير ثانوية القويري للتعليم الديني، وبعض الأقسام التابعة لمراقبة التعليم .

ناقش المجتمعون أيضاً ما تواجهه مدارس التعليم الديني في عموم بلدية مصراتة من مشاكل وصعوبات واستعراض آليات العمل على حلحلتها ومعالجتها.

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