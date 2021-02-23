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“جنائي غريان” يضبط مُزوريّْ عملة بحوزتهما أكثر من 350 ألف دولار

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضبط قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن غريان بالتعاون مع جهاز المباحث الجنائية فرع الجبل الغربي الكائن في مدينة غريان شخصين رُمِزَ لأسميهما بــ “أ.م.ر” و ” م.ر.ع”، لحيازتهما خزنة حديدية تحتوي على مبلغ مالي قدره (370.000) ثلاثمئة وسبعون ألف دولار وذلك حسب الضبط والعد والتحريز أثناء ضبطهما بمحل خاص باستخراج ونسخ المفاتيح وذلك لأجل فتح الخزنة الحديدية موضوع الواقعة-حسب مانشرته المنصة الإعلامية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وأشارت الوزارة في منشورها أن الخزنة الحديدية عند ضبطها كانت موجودة بكرتونة ورقية عليها مستند يوضح أنه قد تم شحنها من المملكة العربية السعودية إلى العاصمة الليبية طرابلس وقد تم التحقيق معهما بخصوص تداول وحيازة العملة لكونها مزورة، فأحيل المتهمين والأوراق النقدية المضبوطة للنيابة العامة  من حيث الإختصاص.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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