“شلقم”: كل خطوة سياسية توفر حياة آلاف الشباب

قال مندوب ليبيا الأسبق في الأمم المتحدة-الكاتب- عبدالرحمن شلقم إن (غالبية الليبيين يرفعون سقف التفاؤل انتظاراً لمخرجات العملية السياسية الجارية الآن، وهذا في حد ذاته شيء إيجابي)-في إشارة منه إلى مخرجات الحوار السياسي الليبي وانتظار الليبيين للحكومة المرتقبة ومايواكب ذلك من اتفاقات أخرى للجنة العسكرية 5+5 ومواصلة الهدنة ووقف إطلاق النار.

وأضاف “شلقم” في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك أن (كل خطوة سياسية تبعد لغة السلاح وتوفر حياة آلاف الشباب.. السياسة تمارين إنسانية لها من الصعوبة ما نراه وما لانراه.. المهم أن تستمر الوتيرة دون توقف).

وخلص “شلقم” في تدوينته إلى القول: (المزاج المحلي والدولي اليوم تسوده هبات الحل السياسي وتتراجع أنفاس العنف.. السياسة أصعب من الحرب وهي فن تفكيك الألغام الاجتماعية والاقتصادية وحتى النفسية.. الحروب الأهلية تترك رواسب ليس لها علاج سوى تقنية السياسة).

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