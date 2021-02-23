«ماس كهربائي» يودي بحياة زوجين مسنين في طرابلس

تسبب ماس كهربائي في وفاة زوجين مسنين بمنزلهما في منطقة الهضبة الكيزة في العاصمة طرابلس.

وقالت مديرية أمن طرابلس أن حريقا اشتعل في المدفأة جراء «الماس الكهربائي»، وسرعان ما انتشرت النيران إلى باقي المنزل، وأدت الأدخنة إلى اختناق الزوجين خلال نومهما، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثإثنين.

وحذرت المديرية من رصد وقائع مشابهة كثيرا خلال فترة الشتاء، موضحة أن «الماس الكهربائي» يحدث نتيجة تآكل الوصلات الكهربائية أو تلف القابس.

كما دعت إلى «التأكد من الجهة المصنعة للمدفأة، وهل هي مطابقة للمواصفات القياسية أم من الأنواع مجهولة المصدر و المقلدة، والتأكد أيضاً من جودة القابس الكهربائي ومطابقته للمواصفات القياسية حتى لا يتسبب في وقوع ماس كهربائي».

وحذرت من سوء استخدام المدفأة الذي يتسبب في وقوع الحوادث، مثل تشغيلها طوال اليوم دون فصل الكهرباء عنها، أو وضعها في غرف النوم مع غلق النوافذ، ما يتسبب في حالات اختناق لأنها «تسحب الأكسجين من الهواء، نتيحة تغير الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة داخل الغرفة».

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