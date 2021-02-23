الطاهر الغرابلي: أطلب من “الدبيبة” إبعاد كل من تقلد منصب منذ 1969 عن حكومته

طالب الطاهر الغرابلي رئيس ما يسمى “المجلس العسكري صبراتة” – المنحل بقرار من السراج- رئيس الحكومة الجديدة بإبعاد جميع من تقلد منصب قيادي في السابق في تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال «الغرابلي»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “قد طالبنا في السابق من لجنة الحوار السياسي إبعاد كل من تقلد منصب في أي حكومة من 1969 إلى يومنا هذا ولكن للأسف المنتفعين في اللجنة لم يسمحوا بهذا الطلب أن يمر”.

وأضاف؛ “اليوم أطلب من السيد عبدالحميد ادبيبة بصفته رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن ينفذ لنا هذا المطلب وأن يبعد عنا كل من تقلد منصب قيادي في السابق”.

وأوضح «الغرابلي»، أن “ليبيا بها من القدرات والكفاءات التي لم تتاح لها الفرص لعلها تكون فاتحة خير لليبيا”.