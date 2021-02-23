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السيدة اليعقوبي: يا «شيخ علي الصلابي» اترك الليبيين وشأنهم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالبت السيدة اليعقوبي، النائبة المنشقة، عضو منتدى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي، من وصفته بـ«الشيخ» علي الصلابي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بليبيا، بترك الليبيين وشأنهم.

وقالت اليعقوبي، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الحجر السياسي. لقد وجب، فالحجر لغةً هو (المنع) ولا أريد أن أبحر في أنواعه حتى لا يستخدم بعض الأطراف كلامي ويحوره تحويراً سيئا، ولكن أري أن أتطرق لحكم جديد أتمنى أن يُقر وهو (الحجر السياسي) على بعض الشيوخ الذين وجب علينا حجرهم سياسياً”.

وأضافت “هذا الحكم متعلق بمن يتكلم في الشأن السياسي من المشايخ وهو لا يجيد ولا يفقه أبجديات اللعبة السياسة ودهاليزها، فالحجر السياسي ضرورة شرعية للحد من تعديهم واقتحامهم مجالات لا يحسنونها وبأفكارهم وتدخلاتهم يربكون علينا المشهد ويعقدونه، فلا تجعلونا نتهمكم بالنفاق وعدم التمييز، حتى لا تنصب علينا قنواتكم الافتراضية وغير الافتراضية بالسب والشتم الذي لا يعني لي شيئا خصوصاً في قول حقيقة تعجز عن ذكرها بعض الألسن خوفاً من هجومكم الإعلامي عليهم”.

وتابعت “على سبيل المثال لا الحصر، نجد البعض يقف موقفا مؤيداً من قضية سياسية، ويقف موقفاً معارضا لأختها، مثل: قضية «السلام السياسي» قضية عامه وواحده فتجد البعض يخصها بنفسه ويشيع بأنه لا يجيدها أحد غيره وعندما يطلق شخص آخر مبادرة سلام ينتقدها ويصب جام غضبه على من أطلقها ولا يترك كلمة تعني الخيانة إلا ونعته بها مع أن السلام فضيلة لا تخص شخص وممنوعة على غيره؛ وهم أنفسهم وذاتهم يضعون أنوفهم في قضايا سياسية تدخلهم يزيد من إرباكها”.

وواصلت “مش كأنك شيخ معناها تفهم في كل شيء. إذا كانت أمور الشرع والفتاوى محظورة على من يجهل أحكام الشرع، فإن السياسة محظورة وممنوعة على غير الملمين بفقه الواقع ومجريات الأمور السياسية، فالشعب الليبي ليس القذافي و2021 ليست بـ2008 والمراجعات حين ذاك نحن العامة لم نصدقها خصوصا بعد خروجكم علينا بعد 2011”.

واستطردت “طاح الغطا يا مبنبكة. وللحديث بقية وبكل احترام.. يا شيخ علي الصلابي أترك الليبيين وشأنهم”.

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الإخوان السيدة اليعقوبي علي الصلابي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الشيخه علي النصابي والشخه كاذب الخرياني غير جديرين بالأحترام من يحترمهم هو الاساس لا يحترم نفسه وعقله فالنفاق الذي هم عليه قد نزع الحياء والوقار من وجوههم من لا تنظر له الناس بعين الوقار فسوف لن تلوم الناس من وصف الخرياني بكلب اردوغان ووصف علي النصابي بكلب تميم فأغلب الظن انهم هم حطبها يوم تسعر الجحيم

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  • شيخ المنافقين على الصلابى من الاخوان المفلسين المتلونين حسب مصالحهم فنجدهم يدافعون عن الدعارة فى تركيا لانعا تدر دخلا كبيرا لخليفتهم المتخلف اردوغان خليفة المقلسين وامير المدمنين يخالف كل الخلفاء للراشدين 180 درجة فخليفة المسلمين الفاروق عمر كان ينام تحت شجرة وثوبه به العديد من الرقع اختار قصور الاخرة ورفض قصور الدنيا الفانية بينما الشيطان اردوغان خليفة المفلسين بنى قصر الف غرفة مراحيضه من الذهب كما قال زعيم المعارضة التركى الذى دهى للقصر عقب الانقلاب المزعوم وشاهد ذلك بنفسه وخليفة المسلمين عمر بن الخطاب كان يركب الدابة ثلث الطريق وخادمه الثلث والثلث الاخير يتركان الدابة رحمة بها اما اردوغان فيركب قصر طائر هدية من تميم ثمنه 500 الف دولار اما امرأته امينة حمالة الحطب فتحمل فى يدها حقيبة ماركة هيرمس ثمنها 50 الف دولار وتشترى ملابسها الفاخرة من باريس الا يستحى الخوان من خليفتهم المتخلف الغبى الذى لايؤمن بالاخرة وانه سيحاسب على جرائمه وانه سيموت ويستبدل القصر بالقبر ويصبح رمة فيه ويرى مقعده من النار اما من حوله من مشايخ السلطان من شياطين الانس فاول من تسعر بهم النار

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  • – عن عبدالله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا اتَّخذ الناس رؤوسًا جهالاً، فسُئِلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا))؛ متفق علي

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