«أم العز الفارسي»: نحن الكتلة الحرجة التي ستعدل ميزان الإنتخابات القادمة

طالبت الدكتورة أم العز الفارسي عضو ملتقى الحوار السياسي،جميع الليبيين بتنظيم الصفوف ونشر الوعي، قبل موعد الإنتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقالت «الفارسي» في منشور على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، “باقي على الإنتخابات البرلمانية والرئاسية، الليبية فقط 300 يوم، ومن هنا ولكي لانخدع مجددا، علينا وخاصة الشباب والمرأة، أن نبدأ في تنظيم صفوفنا، ونشر الوعي باستحقاقات المرحلة، ودعم بعضنا”.

وأضافت؛ “فنحن الكتلة الحرجة التي ستعدل الميزان، علينا عدم التهاون في ضمان إصدار القاعدة الدستورية للإنتخابات، وضمانات تسليم السلطة حال نفاذ المدة المقررة للمؤسسات الحالية”، مردفة؛ “خذو حذركم ولا تناموا”.