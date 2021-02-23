سفير إيطاليا للمشري: ندعم جهود التوافق في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2021

أكد السفيرَ الإيطالي لدى ليبيا”جوزيبي بوتشينو”، خلال لقائه رئيس مجلس الدولة خالد المشري، دعم بلاده للجهود التي تدفع باتجاة التوافق في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن السفير الإيطالي أعرب خلال اللقاء الذي جرى، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس عن دعمَ بلاده لكلّ الجهود التي تدفع باتجاه التوافق، وتمهيد الطريق للانتخابات في الموعد المحدَّد.

وناقش الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.