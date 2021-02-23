الأرصاد: رياح شرقية إلى جنوبية شرقية على مناطق غرب ليبيا

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، هبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة، بداية من اليوم، على مناطق غرب ليبيا تتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

وأوضح المركز، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الطقس في مناطق “رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – الجبل الغربي” كالآتي:-

• قليل الغيوم وتتكاثر أحيانا.

• الرياح: شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار هذا اليوم.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 22) مْ وتسجل انخفاض طفيف من يوم الغد .

وعن الأحوال الجوية في “الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده”:-

• الطقس: قليل الغيوم تتكاثر أحيانا.

• الرياح: شمالية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية ،مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على بعض المناطق .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-21) مْ.

أما عن الأحوال الجوية في “الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة”:-

• الطقس: قليل الغيوم .

• الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21- 25) مْ.

وختاما الأحوال الجوية في “الكفرة- السرير- تازربو”:-

• الطقس: مشمس.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20- 22 ) مْ .

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