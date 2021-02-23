«القويري»: القيادة العامة لديها متحدث باسمها ولا تحتاج نشطاء يؤججون الوضع

قال رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية، عمر القويري، إن “البعض مطلوب منهم الصمت فقط لا شيء آخر فصمتهم نعمة ورحمة ويعتبر أكبر خدمة يقدموها لأوطانهم”.

وأضاف «القويري»، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، “لأنهم كلما تكلموا أفسدوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا حتى مع حسن نواياهم”.

وأوضح أن “القيادة العامة -في إشارة إلى القيادة العامة للقوات المسلحة- لديها متحدث رسمي باسمها يتكلم ويدلي ببيانه حول أي موضوع يمس بها ولا تحتاج نشطاء ويتوبر يؤججون الوضع”.