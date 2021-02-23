أحوال الطقس.. رياح شرقية جنوبية نشطة على غرب ليبيا

أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد مناطق غرب ليبيا هبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناط، وذلك بسبب وجود منخفض جوي متمركز شرق الجزائر.

وبحسب الأرصاد؛ فإن الطقس رأس أجدير، سرت، سهل الجفارة وجبل نفوسة، قليل الغيوم تتكاثر أحيانا، والرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار هذا اليوم.

ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (17- 22) مئوية وتسجل انخفاضا طفيفا من يوم الغد.

وفي الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد، الواحات ومراده؛ فإن الطقس قليل الغيوم تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على بعض المناطق .

ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (15-21) مئوية.

والطقس في الجفرة، سبها، غـات، غدامس والحمادة، قليل الغيوم، والرياح، شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، أمّا درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (21- 25) مئوية.

أمّا الطقس في الكفرة، السرير، وتازربو، مشمس، والرياح، شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20- 22 ) مئوية .