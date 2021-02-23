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كوبيش يجري عدة مباحثات لحشد الدعم الدولي لتعزيز تنفيذ خارطة الطريق في ليبيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش، أجرى عدة محادثة هاتفية في إطار تحركاته لحشد الدعم الدولي للجهود الجارية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها لتعزيز تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وقراراته.

وأوضحت البعثة أن كوبيش تحدث مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي، إيفاريست بارتولو، وتباحث مع رئيس اللجنة الأمنية المصرية المعنية بليبيا، ومع سفراء فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنرويج في ليبيا.

كما أجرى مباحثات مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بالإضافة إلى مندوب استونيا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وكذلك مندوب ليبيا الدائم في نيويورك طاهر السنّي.

 

 

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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