صنع الله: مصراتة من نقاط التوزيع المهمة للمنتجات النفطية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

23 February, 2021

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال لقائه عميد بلدية مصراته محمود السقوطري أن البلدية تعتبر من نقاط التوزيع المهمة للمنتجات النفطية التي تعتمد عليها شركة البريقة، وكذلك تعبر من خلالها خطوط الشبكة الساحلية لنقل الغاز.

وشدد صنع الله على أن المؤسسة لن تدّخر أي جهد في سبيل تقديم يد العون للسكان بالمناطق المجاورة لعمليات المؤسسة وشركاتها.

وبحث الجانبان التعاون لحلحلة مشكلة التعدّي على خطوط نقل الغاز الممتدة على طول الساحل ولمسافات داخل حدود البلدية، والمخاطر التي قد تنجم عن البناء العشوائي وغير القانوني على مسارات هذه الخطوط.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أن وضع حل للتعديات على خطوط نقل الغاز يشكل أهمية قصوى لدى المؤسسة لما تشكله هذه التعديات من خطورة على سلامة الناس.

وناقش الجانبان ما يمكن أن تقدمه المؤسسة الوطنية للنفط من دعم ومساعدات، وذلك عن طريق إدارة التنمية المستدامة بناءً على الاحتياجات الملحّة للبلدية خاصة في مجالي الخدمات والصحة، ووفقاً للإمكانيات المتاحة في الوقت الراهن، بسبب شحّ الميزانيات والموارد المالية التي تحتاجها المؤسسة الوطنية للنفط للقيام بمهامها المختلفة التي ستساهم في زيادة معدلات الانتاج ودعم اقتصاد الدولة الليبية، وهو ما سيمكنها أيضا من تقديم مساعدات ودعم للمناطق المجاورة لعملياتها بشكل افضل، وأيضاً لتنفيذ مشاريع تنموية طموحة بتلك البلديات.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية المساهمة في البنية الأساسية للمنطقة الحرة وتوفير مصادر إمداد الغاز وفق الاحتياجات المستقبلية للمنطقة الحرة، وتم أيضا مناقشة مقترح البلدية لإدخال الطاقات المتجددة النظيفة في بعض المناطق داخل البلدية وما تشكله مثل هذه المشاريع من مردود اقتصادي كبير وتوفير للمبالغ الضخمة التي تصرف على المحروقات لتوفير الطاقة الكهربائية.

وحضر اللقاء عضو بلدي مصراتة اسماعيل الجرو ووكيل ديوان بلدية مصراتة علي الزيداني وكيل ديوان بلدية مصراته، ومتابع لمشاريع قطاع الصحة مع المؤسسة، محمد سالم صنع الله ومدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مختار عبد الدائم.