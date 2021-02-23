صنع الله يبحث مشكلة التعدي على خطوط الغاز الممتدة داخل حدود بلدية مصراتة

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في إطار اهتمام بدعم البلديات والمناطق المجاورة لعملياتها النفطية ومناطق العبور وحرصها على تقديم كل ما يمكن من دعم ومساعدات للمساهمة في الاستقرار.

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الإثنين بعميد بلدية مصراته محمود السقوطري، لحلحلة مشكلة التعدّي على خطوط نقل الغاز الممتدة على طول الساحل ولمسافات داخل حدود البلدية، والمخاطر التي قد تنجم عن البناء العشوائي وغير القانوني على مسارات هذه الخطوط.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن وضع حل لهذه التعديات يشكل أهمية قصوى لدى المؤسسة، لما تشكله هذه التعديات من خطورة على سلامة الناس قبل أي شيء آخر.