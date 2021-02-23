البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يعيدان تأهيل مدرسة ببلدية الزاوية الغربية

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قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية إنه سلّم مع الاتحاد الأوروبي، مدرسة عبد الله بن زوبر إلى بلدية الزاوية الغربية، وذلك بعد أن خضع مبنى المدرسة لعملية تجديد كبيرة تم تمويلها في إطار برنامج “بلديتي” التابع للاتحاد الأوروبي ونُفذ من قبل مشروع “تعافي ليبيا” التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأوضح أن مدرسة عبد الله بن الزبير إعدادية وبها تسعة فصول دراسية وتقع في الزاوية الغربية.

وأفاد أن المدرسة لم تتم صيانتها أو تجديدها مطلقا، مما تسبب في مخاطر على صحة وسلامة 160 طالب وطالبة (70 فتى و 90 فتاة) ممن التحقوا بالمدرسة وكذلك المعلمين والموظفين.

وبيّن أنه خصص 200 ألف دولار أمريكي لأعمال التجديد الذي تضمن أعمال صيانة جوهرية للمبنى الحالي، بالإضافة إلى إضافة أربعة فصول دراسية وستة دورات مياه لتحسين بيئة التعلم وزيادة القدرة على مزاولة الأنشطة المدرسية.