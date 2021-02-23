نقص الأكسجين وتزايد المصابين في مركز العزل بسبها

يعاني المرضى في مركز العزل بمدينة سبها في الجنوب الليبي، من نقص في الأكسجين بسبب عجز المصانع في المدينة عن توفير احتياجات المركز، مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا بالمركز.

وقال مدير مركز العزل بسبها ناصر حمد، في تصريحات الاثنين، إن مصانع الأكسجين الموجودة في البلدية لا تكفي لتغطية العجز في المركز مع تزايد عدد المصابين ، مشيرا إلى أنه تمت الاتفاق مع مستشفى براك في منطقة وادي الشاطئ لدعم المركز بأسطوانات الاكسجين.

وأضاف حمد، أن هناك ازدياد في عدد الإصابات هذه الفترة، حيث يصل عدد الحالات التي تدخل المركز إلى أربع حالات يوميا، إلا انه أكد انخفاض عدد الوفيات مُقارنة بالمدة الماضية.

وأشار حمد، إلى أن مركز سبها الطبي قام بتزويد مركز العزل باسطوانات أكسجين، لافتا إلى أن عدد الأسطوانات التي يتم تعبئتها يوميا ليس ثابتا، وتصل إلى 40 أو 50 أسطوانة، على حسب إنتاجية المصنع.

وتشهد مناطق جنوب ليبيا عامة وسبها بشكل خاص أوضاعا سيئة للغاية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المستويات بما فيها الخدمات الصحية، وذلك بسبب الفشل والفساد الضارب في الحكومتين في شرق البلاد وفق ما يقوله أهالي المنطقة الجنوبية.