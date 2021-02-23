ليبيا الان

طقس ليبيا.. أجواءٌ صافيةٌ ودرجاتُ حرارة معتدلة

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا، خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من اليوم الثلاثاء.

وأشار المركز إلى رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة على مناطق غرب ليبيا تسبّب إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

-رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس: قليل الغيوم تتكاثر أحيانًا.

الرياح: شرقية وجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تُسبّب إثارة الأتربة والغبار، هذا اليوم.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “17- 22” مْ وتُسجّل انخفاضًا طفيفًا من يوم الغد.

-الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: قليل الغيوم تتكاثر أحيانًا.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط، أحيانًا، على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “15-21” مْ.

-الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: قليل الغيوم.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط، أحيانًا، على بعض المناطق مما تُسبّب إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “21- 25” مْ.

-الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: مُشمس.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “20- 22” مْ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك