طقس ليبيا.. أجواءٌ صافيةٌ ودرجاتُ حرارة معتدلة

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا، خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من اليوم الثلاثاء.

وأشار المركز إلى رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة على مناطق غرب ليبيا تسبّب إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

-رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

الطقس: قليل الغيوم تتكاثر أحيانًا.

الرياح: شرقية وجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تُسبّب إثارة الأتربة والغبار، هذا اليوم.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “17- 22” مْ وتُسجّل انخفاضًا طفيفًا من يوم الغد.

-الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: قليل الغيوم تتكاثر أحيانًا.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط، أحيانًا، على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “15-21” مْ.

-الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: قليل الغيوم.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط، أحيانًا، على بعض المناطق مما تُسبّب إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “21- 25” مْ.

-الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: مُشمس.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين “20- 22” مْ

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