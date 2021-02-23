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“الوطني للأرصاد” يحذر الصيادين من رياح قوية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من هبوب ريح براني الى شرقي نشط الى قوي تتراوح سـرعته مـا بــين (25-30) عقدة على الساحل الممتد من زوارة الى طرابلس.
وأوضح المركز، في نشرة الصيد اليومية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الأحوال الجوية في الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.
الريح شرقي الى براني تتراوح سـرعته مـا بــين (05 – 20) عقدة على الساحل الممتد من الخمس الى سرت و مـا بــين (25 – 30) عقدة مساء اليوم على ساحل زوارة وطرابلس.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75–2.00 ) متر يصل مساء اليوم الى (2.50)متر على الساحل من زوارة الى طرابلس .
• البحر قليل الاضطراب الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (16 -18 ) مْ.
الرؤيـة جيدة الى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

أما عن الأحوال الجوية في الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية الى قليلة السحب.
• الريح براني على الساحل الممتد من رأس لأنوف الى بنغازي و شرش علي باقي الساحل تتراوح سـرعته ما بــين (05 – 20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.50) متر.
• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (17-19) مْ.
• الرؤيـة جيدة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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