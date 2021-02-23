“الوطني للأرصاد” يحذر الصيادين من رياح قوية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من هبوب ريح براني الى شرقي نشط الى قوي تتراوح سـرعته مـا بــين (25-30) عقدة على الساحل الممتد من زوارة الى طرابلس.
وأوضح المركز، في نشرة الصيد اليومية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الأحوال الجوية في الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.
الريح شرقي الى براني تتراوح سـرعته مـا بــين (05 – 20) عقدة على الساحل الممتد من الخمس الى سرت و مـا بــين (25 – 30) عقدة مساء اليوم على ساحل زوارة وطرابلس.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75–2.00 ) متر يصل مساء اليوم الى (2.50)متر على الساحل من زوارة الى طرابلس .
• البحر قليل الاضطراب الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (16 -18 ) مْ.
الرؤيـة جيدة الى متوسطة بسبب اضطراب البحر.
أما عن الأحوال الجوية في الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية الى قليلة السحب.
• الريح براني على الساحل الممتد من رأس لأنوف الى بنغازي و شرش علي باقي الساحل تتراوح سـرعته ما بــين (05 – 20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.50) متر.
• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (17-19) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
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