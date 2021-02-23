التماس كهربائي بمدفأة يودي بحياة زوجيْن في طرابلس

أودى التماس كهربائي بوصلات مدفأة كهربائية بحياة زوجين، بعد اندلاع النيران في منزلهما، الكائن بمنطقة الهضبة في طرابلس.

وأهابت مديرية أمن طرابلس بجميع المواطنين باتباع طرق الوقاية والأمان، قبل استخدام المدفأة الكهربائية، أو المدفأة التي تعمل بالغاز أو الزيت في المنزل.

ونشرت المديرية خطوات دعت المواطنين لاتباعها بداية من “التأكد من الجهة المصنعة للمدفأة، وهل هي مطابقة للمواصفات القياسية أم من الأنواع الرخيصة مجهولة المصدر والمقلدة”، والتأكد من جودة القابس الكهربائي ومطابقته للمواصفات القياسية حتى لا يتسبب ذلك في وقوع ماس كهربائي”.

ودعت مديرية أمن طرابلس المواطنين للانتباه من سوء استخدام المدفأة الذي يتسبب في وقوع الحوادث، “فعلى سبيل المثال يستخدم البعض المدفأة طوال اليوم دون فصل الكهرباء عنها، كما يضعها البعض في غرف النوم مع إغلاق جميع النوافذ، وهو ما يتسبّب في حدوث اختناق لأن المدفأة تقوم بسحب الأكسجين من الهواء؛ نتيجة تغيّر الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة داخل الغرفة”.

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